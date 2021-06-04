В четверг от Covid-19 привиты 17 495 человек

В четверг от Covid-19 в Латвии привиты 17 495 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

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Первую дозу вакцины получили 2756 человек, вторую — 14 052, еще 687 человек были привиты вакциной Johnson & Johnson , которая вводится один раз.

НСЗ отмечает, что эти данные еще могут измениться по мере ввода информации о привитых в систему электронного здравоохранения.

В целом на сегодняшний день первую дозу вакцины получили 493 835 жителей Латвии, в том числе 318 520 завершили процесс вакцинации от Covid-19, что составляет соответственно 26,16% и 16,87% населения страны.