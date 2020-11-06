В четверг от Covid-19 скончались семь человек
Foto: LETA

За прошедшие сутки проведены 7018 анализов на Covid-19 и 357 результатов оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались семь пациентов.

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Один из умерших был в возрастной группе 45-50 лет, пять скончавшихся были в возрасте от 80 до 95 лет, и ещё один умерший был в группе 65-70 лет.

Доля положительных результатов анализов составляет 5,1%. Всего в Латвии заболели 7476 человек и 1444 выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, в четверг в больницы поступили 34 пациента. Всего в больницах находятся 258 больных Covid-19, из них 11 в тяжелом состоянии. Выписаны 537 пациентов.

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