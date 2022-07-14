В четверг ожидается переменная облачность с дождями

В четверг в Латвии будет светить солнце, во многих местах кратковременно пройдут дожди, больше осадков выпадет на востоке страны, прогнозируют синоптики.
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама
Также местами ожидается гроза с сильным дождем, градом и сильными порывами ветра.
Преимущественно будет дуть умеренный западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха составит +19…+23 градуса.
В Риге солнце ненадолго закроется тучами, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит +21…+22 градуса.
Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Читайте также