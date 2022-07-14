В четверг ожидается переменная облачность с дождями

В четверг в Латвии будет светить солнце, во многих местах кратковременно пройдут дожди, больше осадков выпадет на востоке страны, прогнозируют синоптики.

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Также местами ожидается гроза с сильным дождем, градом и сильными порывами ветра.

Преимущественно будет дуть умеренный западный ветер порывами до 9-14 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит +19…+23 градуса.

В Риге солнце ненадолго закроется тучами, ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть умеренный западный ветер, температура воздуха составит +21…+22 градуса.