В четверг в Латвии ожидается переменная облачность, больше облаков будет в Латгале, прогнозируют синоптики.

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Местами — в основном в Латгале — возможен проливной дождь.

Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха упадет до +8…+14 градусов. Днем при слабом и умеренном восточном и северном ветре воздух прогреется до +20…+24 градусов, в Латгале — до +17…+20 градусов.

В четверг в Риге ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер с северо-востока будет слабым или умеренным. Температура воздуха ночью опустится до +11…+13 градусов, днем поднимется до +22…+23 градусов.