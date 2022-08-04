В четверг ожидается жара до +30 градусов
Foto: DELFI

В четверг в Латвии ожидается незначительная облачность, день пройдет без осадков, прогнозируют синоптики.

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Температура воздуха повысится до +25…+30 градусов, в связи с чем Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил по всей стране предупреждение о сильной жаре в четверг и пятницу.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, без осадков, температура воздуха повысится до +28 градусов.

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