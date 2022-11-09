В четверг ожидаются дожди и новый температурный рекорд

В четверг в Латвии ожидаются кратковременные дожди. Теплая погода сохранится и возможны даже новые температурные рекорды, прогнозируют синоптики.

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Небо будет затянуто облаками, самая ясная погода ожидается в Курземе. Ночью во многих местах образуется дымка. Ветер будет слабым, с юго-запада.

Ночью температура воздуха опустится до +6..+11 градусов, днем воздух прогреется до +8..+13 градусов. Местами будет побит рекорд 10 ноября.

В Риге время от времени будет идти дождь, будет дуть умеренный южный и юго-восточный ветер. Ночью температура воздуха опустится до +9 градусов, днем поднимется до +12.

