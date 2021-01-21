В четверг по всей Латвии будет идти дождь, на дорогах будет скользко

Утром в четверг во многих местах Латвии шел снег и дождь, главным образом ледяной дождь, в воздухе образовалась дымка. Такая погода будет продолжаться весь день.

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Температура воздуха утром составила от +4 градусов на южном побережье Курземе до -5..-9 градусов в восточной части страны. В Риге ранним утром было — 2 градуса. Днем температура воздуха в стране составит от 0 до +5 градусов, в Риге — +2..+3 градуса. Будет продолжать дуть умеренный южный ветер.

Толщина снежного покрова ночью и ранним утром составляла от шести сантиметров в Приекуле и семи сантиметров в Лиепае до 23 сантиметров в Вентспилсе и 29 сантиметров в Дагде.

В Риге моросит, видимость ухудшена из-за дымки, дует южный ветер со скоростью четыре метра в секунду. Днем потеплеет до +2 до +3 градусов.

Во всей Латвии возможен лед на дорогах. Осложнены условия езды на Таллинском шоссе от Берги до Айнажи, на Видземском шоссе, на Валмиерском шоссе, на Рижской окружной дороге, на Даугавпилсском шоссе от Риги до Патерниеки, на Бауском шоссе от Риге до Гренцтале, на Елгавском шоссе, и на Лиепайском шоссе от Риги до Калвене, на Вентспилсском шоссе от Риги до Вентспилса, на дороге Лиепая-Руцава, на дороге Екабпилс-Терехово на участке от Резекне до Сталбовки и от Лудзы до Терехово, на дороге Гребнево-Медуми, на Даугавпилсской окружной дороге, Резекненской дороге и дороге Тинужи-Кокнесе.

На всех региональных дорогах тоже осложнены условия езды, за исключением дорог в окрестностях Лудзы и Краславы.

Общественный транспорт Риги курсирует со средним опозданием в 10 минут. Из-за обледеневших проводов на некоторое время встало движение трамваев № 5, 7 и 10. С наибольшим опозданием ходят седьмые трамваи.