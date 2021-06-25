В четверг подтверждены 20 случаев Covid-19, один человек скончался
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По данным ЦПКЗ, за прошедшие сутки в стране был проведен 2361 тест на Covid-19, из них 20 показали положительный результат. Удельный вес положительных тестов составил 0,8%. Один человек скончался (возрастная группа от 60 до 69 лет).

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Двухнедельный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей за минувшие сутки снизился с 89,2 до 72,3. В целом в Латвии Covid-19 заболели 137 130 человек.

Наряду с ограничениями с 28 декабря прошлого года проходит вакцинация против Covid-19. Первыми прививки получили работники крупных больниц, а с 3 апреля в стране открылись центры массовой вакцинации. 2 июня началась запись на вакцинацию подростков с 12 лет.

Предусмотрено, что люди, прошедшие вакцинацию, смогут не соблюдать некоторые ограничительные меры - например, им необязательно соблюдать самоизоляцию после возвращения из-за рубежа и носить маски, а также разрешено собираться большими компаниями.

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