В четверг поезда будут курсировать по пятничному расписанию

В четверг, 22 июня, поезда будут курсировать по пятничному расписанию, когда обычно назначается большее количество поездов и увеличивается количество вагонов для отправления из Риги в регионы, сообщили представители Pasažieru vilciens.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В свою очередь, в пятницу, 23 июня, большая часть поездов будет курсировать по графику выходных дней.

Кроме того, отменены некоторые рейсы в предстоящие длинные выходные. Так, например, отменены рейсы из Риги в Лиепаю в пятницу, 23 июня, и из Лиепаи в Ригу в субботу, 24 июня. Рейс из Риги в Лиепаю запланирован на четверг, 22 июня, а из Лиепаи в Ригу - на пятницу, 23 июня.