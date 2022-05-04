В четверг потеплеет и станет более облачно
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В четверг, 5 мая, в Латвии увеличится количество облаков, но температура воздуха немного увеличится, прогнозируют синоптики.

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В ночь на четверг облака частично затянут небо, осадков не ожидается, будет дуть слабый ветер. Минимальная температура воздуха ночью — от -3 в некоторых местах в Видземе до +4 на Курземском побережье.

Днем из-за облаков будет выходить солнце, в Курземе местами пройдут кратковременные дожди. Вечером в четверг дожди пройдут в Земгале и Видземе. Будет дуть умеренный ветер, воздух прогреется до +11..+16 градусов.

В Риге в четверг также будет облачно, осадки не ожидаются. Ночью будет дуть слабый ветер и будет около +3 градусов тепла, в пригородах — около нуля. Днем в столице будет дуть умеренный ветер с юга, воздух прогреется до +15 градусов.

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