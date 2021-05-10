В четверг правительство может принять решение о послаблениях для привитых от Covid-19 жителей

В четверг, 13 мая правительство может принять решение об отмене некоторых ограничений для тех жителей, кто прошел полную вакцинацию от Covid-19, сообщил в понедельник премьер-министр Кришьянис Кариньш.

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Премьер-министр подчеркнул, что темпы вакцинации растут ежедневно, достигая 72 000 прививок в неделю. При этом, как отметил Кариньш, количество привитых в 100 000 человек в неделю еще не достигнуто.

Кариньш заявил, что в этот четверг правительство рассмотрит, какие ограничения могут быть сняты для тех, кто полностью вакцинирован от Covid-19. "Они не представляют собой такую же угрозу, как непривитые люди. Правительство должно четко определить, чтобы люди понимали, для чего им надо вакцинироваться", - отметил премьер.

Премьер призвал жителей идти на вакцинацию, чтобы обеспечить в Латвии коллективный иммунитет и вместе выйти из кризиса Covid-19.

Различные послабления для жителей, вакцинированных от Covid-19, могут быть установлены, когда охват вакцинацией в Латвии достигнет 30-40%, заявил ранее советник министра здравоохранения Каспарс Берзиньш.

Глава Минздрава Даниэль Павлютс уточнил, что послабления могут быть введены, когда в Латвии вакцинируют 600 000 и более человек. Согласно предыдущим прогнозам Павлютса, такой охват вакцинации может быть достигнут к середине июня или даже раньше.