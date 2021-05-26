В четверг правительство рассмотрит подготовленный Минздравом "пакет послаблений"

Завтра, 27 мая, правительство планирует рассмотреть подготовленный Министерством здравоохранения "пакет послаблений" антиковидных мер, заявили сегодня представители коалиционных партий на пресс-конференции.

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Как заявил премьер-министр Кришьянис Кариньш, в Латвии есть две хорошие новости. Первая состоит в том, что темп вакцинации растет, и каждую неделю прививки от "Covid-19" получает примерно 5% населения Латвии.

Премьер-министр сказал, что интерес населения к вакцинации велик, и поблагодарил за это людей и врачей, подчеркнув, что вакцинация - это способ уберечь себя и своих близких от серьезного заболевания, госпитализации и смерти.

Кариньш добавил, что важно продолжить этот процесс, чтобы постепенно выйти на средние показатели других стран Евросоюза.

Вторая хорошая новость заключается в том, что наметилась четкая тенденция к снижению заболеваемости "Covid-19" в Латвии. Отчасти это связано с увеличением количества вакцинированных.

Кариньш сообщил, что завтра, 27 мая, правительство рассмотрит подготовленные Минздравом поправки, которые предусматривают определенные льготы для вакцинированных лиц. Премьер-министр подчеркнул, что необходимо сделать все, чтобы максимально вернуться к нормальной повседневной жизни, но при этом важно и не спешить.

"Мы по-прежнему живем на довольно опасной территории, заболеваемость достаточно высока, особенно по сравнению с другими странами ЕС. Мы движемся в правильном направлении, но главное не торопиться и возвращаться к нормальному течению жизни, не теряя бдительности", - сказал премьер.

На вопрос, какие именно послабления предложили министерства группе по оперативному управлению и какие из них уже согласованы, представители партий отвечали неохотно.

Премьер-министр заявил, что предложения вносятся не только партиями, но и социальными партнерами, и завтра он рассчитывает увидеть "единый комплексный пакет".