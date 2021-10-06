В четверг правительство рассмотрит вопрос об уменьшении контактов между жителями на 40-60%
Foto: LETA

В целях ограничения распространения Covid-19 правительство в четверг, 7 октября может принять решение об уменьшении контактов между жителями на 40-60%, сообщила в передаче "Сегодняшний вопрос" на Латвийском телевидении парламентский секретарь премьер-министра Кришьяниса Кариньша Эвика Силиня.

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По ее словам, главная задача для снижения распространения инфекции - это ограничить контакты между людьми. Также она добавила, что гораздо большую опасность для здоровья общества представляют именно невакцинированные жители, поэтому в основном ограничения будут касаться именно их. Но запланированы также ограничения, которые будут относиться и к вакцинированным жителям. По словам Силини, ношение масок в общественных местах и удаленная работа - станут вещами, без которых нельзя будет обойтись. Одновременно она отметила, что вопрос о локдауне сейчас не обсуждается.

По словам министра юстиции Яниса Борданса, вакцинированные жители сделали все возможное, чтобы защитить себя и окружающих. Устанавливая ограничения для всех, у невакцинированных может создаться впечатление, что незачем получать прививку, если и так ограничивают всех. По мнению министра, необходимо углубиться в детали и найти взвешенное решение.

Борданс также сообщил, что сегодня ночью юристы Минюста трудятся над разработкой нормативных актов - как над теми, что предполагают объявление ЧС, так и теми, которые не предполагают данного шага, но подразумевают введение определенных ограничений.

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