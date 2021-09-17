В четверг предотвращено 12 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы
Foto: LETA

В четверг латвийские пограничники предотвратили 12 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LЕТА в Государственной пограничной охране.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1206 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 32 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 384 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Должностные лица заявляют, что усилия правящего в Белоруссии режима Александра Лукашенко по организации потока нелегальной миграции в Латвию, Литву и Польшу следует расценивать как проявления гибридной войны и гибридной угрозы.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Беженцы в Латвии
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Не хватает гормонов счастья? Подзарядись в Вентспилсе
Радость быть вместе: Богатая культурная жизнь Вентспилса
Снова в школу!
Cita Santehnika: Отправная точка для вашего ремонта
Латвийцы считают Гаую самой красивой рекой Латвии