В четверг предотвращено 12 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы

В четверг латвийские пограничники предотвратили 12 попыток незаконного пересечения латвийско-белорусской границы, сообщили агентству LЕТА в Государственной пограничной охране.

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С 10 августа в целом предотвращено незаконное пересечение государственной границы 1206 лицами.

Вчера за незаконное пересечение границы не задержан ни один человек.

С момента введения чрезвычайной ситуации границу было позволено пересечь 32 лицам по гуманитарным соображениям, а задержаны с начала года 384 гражданина третьих стран, незаконно пересекших государственную границу.

Из-за роста количества случаев незаконного пересечения латвийско-белорусской границы правительство объявило с 11 августа до 10 ноября чрезвычайную ситуацию в Лудзенском, Краславском, Аугшдаугавском краях, а также в Даугавпилсе.

Должностные лица заявляют, что усилия правящего в Белоруссии режима Александра Лукашенко по организации потока нелегальной миграции в Латвию, Литву и Польшу следует расценивать как проявления гибридной войны и гибридной угрозы.