В четверг прививки от Covid-19 получили 4055 человек
Foto: F64

По данным Национальной службы здравоохранения (НСЗ), в четверг в Латвии прививки от Covid-19 получили 4055 человек.

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Это все еще сравнительно низкий темп вакцинации. В четверг 2240 человек получили первую дозу вакцины, 1623 — вторую, а еще 192 человека были вакцинированы однократной вакциной Johnson&Johnson (J&J).

Из тех, кто вчера получил первую дозу, 1865 человек были привиты вакциной Pfizer/BioNTech, а еще 364 человека получили вакцину Modernа. Большинство получателей второй дозы также были вакцинированы Pfizer/BioNTech, а еще 148 человек прошли вакцинацию второй дозой Moderna и 23 — AstaZeneca.

Всего в четверг вакцинация проходила в 171 медицинском учреждении.

На прошлой неделе — со 2 по 8 августа — прививки в Латвии получили 33 778 человек, в среднем 4826 человек в день.

Темпы вакцинации в Латвии продолжают снижаться, значительно отставая от рекордов, достигнутых в мае, когда за неделю прививалось более 110 000 человек. Эта тенденция наблюдается практически всю вторую половину лета.

В настоящий момент по крайней мере одну прививку от Covid-19 получили 42,59% населения Латвии, а завершили процесс вакцинации 37,84%.


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LETA

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