В четверг прививки от Covid-19 получили 8143 человека
Foto: Pixabay

В субботу прививку от Covid-19 получили 8143 жителя Латвии, в том числе 2008 человек получили первую дозу вакцины, 5056 человек получили вторую дозу, а еще 1079 человек были вакцинированы вакциной Johnson & Johnson, которой требуется только одна доза, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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В четверг вакцинация от Covid-19 проводилась в 257 учреждениях.

На этой неделе до четверга привились 49 697 человек, на прошлой неделе, когда выходные дни начались уже со среды — 22 301 человек.

В Латвии первую дозу вакцины от Covid-19 получил 601 761 человек, а 553 500 человек завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 31,88% и 29,32% населения Латвии.


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LETA

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