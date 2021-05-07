В четверг прививку от Covid-19 получило рекордно много людей — более 15 500
Foto: F64

Темп вакцинации от Covid-19 в Латвии продолжает расти, и в четверг было привито самое большое до сих пор количество людей за день — 15 549, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Ранее больше всего людей за один день было привито 28 апреля, когда вакцину получили 14 276 человек, а 29 апреля были вакцинированы 13 825 человек.

В четверг 8665 человек получили первую дозу вакцины, 6810 человек — вторую дозу, а 74 человека были вакцинированы препаратом Johnson&Johnson, которого требуется только одна доза.

В четверг вакцинацию против Covid-19 проводили 464 медицинских учреждения в Латвии, а наиболее активными были Veselibas centrs 4, ООО "Северокурземская региональная больница" и Vizuala diagnostika, которые привили соответственно 1259, 773 и 656 человек.

Почти треть или 5104 тех, кто получил вчера прививку, были пожилыми людьми старше 60 лет. Также были привиты 3307 человек, не относящихся к приоритетным группам, и 2384 человека с хроническими заболеваниями.

В четверг были использованы 110 первых доз вакцины AstraZeneca и 3184 вторых доз этой вакцины, 2167 первых доз вакцины Moderna и 1560 вторых доз этой вакцины, 6388 первых доз вакцины Pfizer/BioNTech и 2066 вторых доз этой вакцины, а также 74 дозы вакцины производства Johnson&Johnson.

На сегодняшний день первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 291 988 человек, процесс вакцинации завершили 68 308 человек.


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