В четверг самые сильные дожди ожидаются на востоке Латвии

В четверг ночью и днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.

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Самые сильные грозы с градом и порывами ветра ожидаются днем на востоке страны.

Ночью ветер сохранится преимущественно слабый, температура воздуха понизится до +12…+17 градусов, в Латгале местами до +10 градусов.

Днем западный ветер усилится порывами до 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В четверг в Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +15 градусов, днем при умеренном западном ветре потеплеет до +22 градусов.