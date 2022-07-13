В четверг самые сильные дожди ожидаются на востоке Латвии
Foto: Shutterstock

В четверг ночью и днем во многих районах Латвии пройдут кратковременные дожди, местами ожидаются грозы, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Самые сильные грозы с градом и порывами ветра ожидаются днем на востоке страны.

Ночью ветер сохранится преимущественно слабый, температура воздуха понизится до +12…+17 градусов, в Латгале местами до +10 градусов.

Днем западный ветер усилится порывами до 9-14 метров в секунду, воздух прогреется до +18…+23 градусов.

В четверг в Риге ожидается кратковременный дождь, возможна гроза. Ночью будет дуть слабый южный, юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +15 градусов, днем при умеренном западном ветре потеплеет до +22 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Идеи для идеального лета: что посмотреть и почувствовать в Вентспилсе
Один день в будущем: что ждет гостей Vizium
Kак продавцы запчастей из Риги завоевывают покупателей из Великобритании и Израиля
Разные магазины для разных покупателей. Как работает на eBay компания ProTuning.com
Время выходить на глобальный рынок автозапчастей