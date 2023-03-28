В четверг Сейм решит, давать ли ход продлению сроков получения нового ВНЖ и сдачи экзаменов по госязыку гражданами РФ

Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции подаст на рассмотрение в парламент поправки к 58-му пункту Переходных правил Иммиграционного закона, который продлят сроки подачи заявлений на продление видов на жительство и сдачу экзамена по латышскому языку для граждан России, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии. Также законопроект предусматривает, что граждане РФ смогут сохранить вид на жительство (и социальные гарантии) в Латвии в течение года после подачи заявки на его продление.

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Во вторник, 28 марта, Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции рассмотрела пакет поправок к Иммиграционному закону. Законопроект, дающий гражданам России отсрочку, будет подан комиссией на рассмотрение Сейма уже в ближайший четверг, 30 марта. Это порталу Delfi подтвердил глава комиссии Раймонд Бергманис ("Объединенный список").

Менее половины граждан РФ заявились на экзамен

Сейчас 58-й пункт Переходных правил Иммиграционного закона гласит, что постоянные виды на жительства граждан России действительны до 1 сентября 2023 года. В случае, если такой гражданин хочет продлить вид на жительство (получить статус постоянного жителя ЕС), то он должен — до той же даты, 1 сентября 2023 года — предоставить свидетельство о владении латышским языком на категорию А2.

В пятницу, 24 марта, истек срок подачи заявок на сдачу экзамена по латышскому языку в Государственном центре содержания образования. Заявки подали только 7 500 граждан РФ при том, что сдать экзамен должны примерно 18 000. Вероятно, число заявок возрастет, когда будут получены соответствующие документы, присланные почтой. Однако очевидно, что многие граждане России уже не успели подать заявки и рискуют оказаться после 1 сентября в неясном правовом статусе — фактически подлежат выдворению из страны. Речь в данном случае может идти тысячах преимущественно пожилых людей.

Уже в пятницу министр внутренних дел Марис Кучинскис ("Объединенный список) пообещал, что сроки подачи заявлений будут продлены. Ранее глава МВД в интервью Латвийскому радио глава МВД заявил, что надеется, что "до депортаций мы не дойдем".

Сроки продлеваются, социальные гарантии сохраняются

Новая редакция, которую еще только предстоит утвердить Сейму, гласит, что постоянные виды на жительство будут действительны только до 1 сентября 2023 года у тех граждан России, которые до 1 сентября 2023 года не подадут заявку с просьбой предоставить им статус постоянного жителя ЕС или не будет получена информация о том, что такой человек подал заявку на сдачу экзамена по латышскому языку. То есть, те, кто до 1 сентября этого года еще не подал соответствующие заявки, в тот же день видов на жительство не лишатся. На подачу заявок будет оставлено еще 7 месяцев.

До 31 декабря 2023 года вид на жительство будет оставаться действительным у тех граждан РФ, которым, чтобы получит статус постоянного жителя ЕС, нужно предоставить свидетельство о владении госязыком, если Управление по делам гражданства и миграции до 1 сентября 2023 года получит информацию о том, что гражданин РФ уже записался на экзамен по латышскому языку. В случае, если такой гражданин уже провалил первую попытку сдать экзамен, то ему дадут время на переэкзаменовку до 30 ноября 2023 года.

Также предлагается внести в закон норму, что вид на жительство будет действителен до окончательного решения по делу о запросе статуса постоянного жителя ЕС, если обладатель вида на жительство подаст заявку на получение соответствующего статуса.

Оговаривается, что Управление по делам гражданства и миграции может рассматривать подобные дела в течение одного года с момента получения заявки. То есть, фактически, если человек успеет в указанные выше сроки подать необходимые заявления, то у него еще есть год права жить в Латвии.

"У этой поправки есть огромное социальное значение: те граждане РФ, которые подадут заявления в указанные сроки, до принятия решения Управлением по делам гражданства и миграции не потеряют нынешний статус. То есть, смогут получать как и прежде в Латвию пенсию, социальные пособия, компенсации на медикаменты и так далее. Это очень важно, поскольку многие граждане РФ — это пожилые и часто нуждающиеся люди", — рассказала Delfi юрист Елизавета Кривцова, которая помогает гражданам РФ готовить иски в Конституционный суд, оспаривающие 58-й пункт Переходных равил Иммиграционного закона.

Также поправки снимают, по словам Кривцовой, требование к получателям российских пенсий доказывать, что у них есть постоянный доход в размере латвийской официальной минимальной зарплаты (620 евро). К гражданам РФ, получающим латвийскую пенсию, актуальная редакция такое требование не выдвигает, к получающим российскую пенсию — выдвигает. Теперь в закон предлагают внести норму, что хватает стабильных (в течение последних 12 месяцев) доходов в виде пенсии, кто именно выплачивает пенсию не уточняется.

Что дальше? Каковы шансы утверждения законопроекта?

Законопроект будет подан не от имени какой-либо политической силы, а от имени Комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Как правило, политики прибегают к такой мере, чтобы продемонстрировать, что решение является солидарным для ряда партий. Соответственно, это повышает шансы на утверждение законопроекта.

Необходимость сдвигать сроки продиктована реальностью: многие граждане России еще даже не подали документы на перерегистрацию, а поскольку речь иногда идет об очень пожилых и одиноких людях, то возможно, что у них просто нет информации. В таких обстоятельствах избежать продления сроков Сейм практически не может.

Однако Раймонд Бергманис признал: он ждет, что ко второму чтению законопроекта будут подаваться поправки. Напомним, что ранее Национальное объединение уже зарубило одну из инициатив главы МВД по продлению сроков перерегистрации видов на жительство гражданами РФ.

В то же время над Сеймом нависла угроза долгих разбирательств в Конституционном суде. По словам Елизаветы Кривцовой, в Конституционный суд подали иски уже 70 человек, оспаривающих 58-й пункт Переходных равил Иммиграционного закона. Из них 29 исков уже приняты к рассмотрению, и Конституционный суд уже запрашивает объяснения у Сейма. Кривцова обещает, что на следующей неделе в Конституционный суд будут поданы еще порядка 40-50 исков от граждан РФ.