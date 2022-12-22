В четверг сохранится пасмурная и дождливая погода
Foto: DELFI Aculiecinieks

В четверг небо в Латвии будет преимущественно облачным, местами пойдет небольшой дождь и сохранится туман, прогнозируют, как сообщает агентство LETA, синоптики.

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Вечером в Курземе станет дождливее. Будет дуть слабый до умеренного южный, юго-западный ветер.

Температура воздуха в стране по-прежнему будет в пределах +1..+4 градуса, в Курземе — до +6 градусов. Многие дороги скользкие.

В Риге ожидается облачный день, местами возможен небольшой дождь и мгла. При ветре слабого или умеренного южного, юго-западного направления температура воздуха составит +2..+3 градуса.

На погоду влияет область низкого давления. Атмосферное давление 1002-1007 гПа на уровне моря.

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