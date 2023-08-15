В четверг состоятся выборы нового мэра Риги
Foto: LETA

В четверг, 17 августа, в 10.00 состоится заседание Рижской думы, на котором планируется избрать нового мэра Риги.

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В повестке дня только один вопрос — выборы мэра.

Хотя возможный кандидат в мэры не включен в проект решения, вполне вероятно, что новообразованная коалиция выдвинет нынешнего вице-мэра Вилниса Кирсиса ("Новое Единство").

Это не исключает возможности выдвижения и других кандидатов.

Как сообщалось, если Кирсис станет мэром, количество вице-мэров в Рижской думе может сократиться.

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