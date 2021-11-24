В четверг станет на градус теплее, пройдут кратковременные дожди

Четверг будет самым теплым днем этой недели, и на большей части территории страны ожидается небольшой дождь, прогнозируют синоптики.

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В некоторых местах — в основном в Курземе — дождь будет умеренным, а пасмурное небо ожидается над всей Латвией.

Температура воздуха утром и днем поднимется до +5…+9 градусов, к вечеру похолодает.

Ветер юго-западный, со скоростью порывами до 8-13 метров в секунду, на побережье до 18 метров в секунду.

В четверг в Риге ожидается пасмурная погода, временами небольшой дождь. Температура воздуха достигнет +7 градусов.