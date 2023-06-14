В четверг — станет жарче: температура воздуха может местами подняться до + 29 градусов
Foto: LETA

В четверг, 15 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +25..+29 градусов, на побережье максимальная температура составит около +20 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ожидается солнечная погода с переменной облачностью, на юго-западе Курземе возможны кратковременные дожди с грозами.

Ночью и утром будет дуть слабый ветер, минимальная температура воздуха составит +8..+15 градусов. Днем также ожидается умеренный восточный и северный ветер.

В Риге 15 июня будет сухо и солнечно, будет дуть слабый восточный ветер, днем — умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью понизится до +16 градусов, в пригородах до +11..+15 градусов. Днем воздух прогреется до +26..+27 градусов, у моря до +21 градуса.

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