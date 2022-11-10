В четверг старшеклассники сдавали пробный онлайн-экзамен — не все смогли подключиться к системе

Сегодня состоялось первое испытание электронных экзаменов в реальной латвийской школьной экосистеме — учащиеся 12-х классов и 3-х курсов профессиональных учебных заведений впервые пробовали сдать централизованный экзамен по английскому. В итоге не всем школам и ученикам удалось подключиться к информационной системе государственных экзаменов и сдать первый пробный электронный экзамен, сообщили агентству LETA в Государственном информационном центре образования (VISC).

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На участие в пробном экзамене подали заявки 5857 учащихся из 264 учебных заведений. VISC признал, что запланированный онлайн-экзамен по английскому языку позволил выявить технические проблемы, которые влияют на возможность сдавать экзамен онлайн.

В организации заявили, что сдачу экзамена намеренно запланировали для большого количества учеников, чтобы убедиться, что школы, ученики и новая система готовы к цифровому экзамену.

VISC принес извинения за неудобство и поблагодарил школьников, учителей и организаторов экзамена за добровольное участие в проверке экзамена.

Сдать экзамен школьники смогут до 14 ноября — в школе или из дома, используя индивидуальные коды, выданные системой. Проверка работ начнется 15 ноября.

Как объясняет VISC, на данный момент продолжается работа по совершенствованию системы, чтобы к моменту проведения онлайн-экзаменов в конце этого учебного года система позволяла это сделать. Следующий пробный экзамен запланирован на 1 декабря, это будет экзамен по латышскому языку.

Утвержденное этим летом положение о содержании и порядке проведения централизованных экзаменов предусматривает, что с 2022/2023 учебного года начнется постепенный переход к реализации государственных экзаменов в онлайн-режиме.