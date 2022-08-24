В четверг суд огласит решение по жалобе РСЛ на запрет провести акцию протеста в парке Победы

Административный окружной суд в четверг, 25 августа, вынесет сокращенное решение по заявлению Русского союза Латвии (РСЛ), который оспорил решение Рижской думы не разрешать проведение акции протеста против сноса памятника советским воинам в парке Победы.

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Полный текст постановления суда будет оглашен 9 сентября, после чего оно может быть обжаловано в течение 30 дней в Верховном суде.

РСЛ планировал провести акцию протеста в понедельник, 22 августа.

Сегодня на заседании суда судья Даце Абеле пояснила, что суд не может полностью отменить административный акт, а может только оценить законность решения Рижской думы.

Сопредседатель РСЛ Мирослав Митрофанов с этим согласился, отметив, что РСЛ хочет добиться решения по этому вопросу, чтобы в будущем подобные мероприятия не запрещались без аргументов.

Также Митрофанов подчеркнул, что запланированная акция протеста 22 августа была призвана сплотить людей и содействовать формированию гражданского общества.

В свою очередь представитель Государственной полиции Ольга Миронова на заседании указала, что нет оснований полагать, что запланированная РСЛ акция не привела бы к провокациям и возможным беспорядкам.

Как сообщалось, 22 августа в парке Победы начался демонтаж памятника советским воинам. Запрет на проведение акции протеста РСЛ был основан на заключениях правоохранительных органов о рисках для безопасности.