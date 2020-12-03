В четверг утром из-за обледенения затруднено движение
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В четверг утром из-за обледенения местами затруднено движение на главных и региональных дорогах страны, сообщает ГАО Latvijas valsts ceļi.

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На дорогb выведена техника, которая обрабатывает дорожное покрытие.
Затруднено движение на Рижской окружной дороге на участке Саласпилс-Бабите, на Даугавпилсском шосее на участке Краслава-Патарниеки, на Бауском шоссе от Риги до Иецавы, на Елгавском шоссе от Риги до Елгавы, на Лиепайском шоссе от Риги до Калнциемса, на Вентспилсском шоссе от Приедайне до Кудры.

На региональных дорогах затруднено движение в окрестностях Риги, Елгавы, Гулбене и Мадоны.

Водителей призывают к внимательности, выбирать скоростной режим, который соответствует погодным условиям.

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