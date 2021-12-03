В четверг в Латвии - 723 новых случая коронавируса, умерли 16 человек

В четверг, 2 декабря, в Латвии выявлено 723 новых случая Covid-19, получены сообщения о смерти 16 пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 30-39 лет (один человек), 60-69 лет (три человека), 70-79 лет (три человека), 80-89 лет (семь человек), 90-99 лет (два человека). В числе умерших - 12 не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, четыре человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 жителей вырос с 572,6 до 587,3 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 - 407 человек не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 316 человек были вакцинированы.

В среду было выполнено 10 106 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,2%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 256 125 жителей Латвии.