В четверг в Латвии - 841 новый случай Covid-19, умерли 11 человек

В четверг, 16 декабря, в Латвии выявлен 841 новый случай Covid-19, получены сообщения о смерти 11 больных с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (один человек), 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (четыре человека), 90-99 лет (один человек). В числе умерших - девять не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, два человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения увеличился за сутки с 505,1 до 511,4 случая.

Из зарегистрированных накануне пациентов с диагнозом Covid-19 - 453 человека не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 388 были вакцинированы.

Всего вчера было сделано 11 357 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,4%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 265 806 человека. Умерли 4430 человек с коронавирусом.