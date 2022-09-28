В четверг в Латвии будет дождливо

В четверг в в Латвии, начиная с юга страны, ожидается дождь, прогнозируют синоптики. В начале ночи лить будет только на юге страны, но позже дождь начнется и в других регионах.

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Будет пасмурно, но временами небо будет проясняться. Ветер будет дуть слабый, с востока, днем он перейдет в южный ветер.

Минимальная температура воздуха ночью – от +2 градусов в северной Видземе до +10 градусов на Курземском побережье Рижского залива. Днем воздух прогреется до +8..+13 градусов.

В Риге в ближайшие сутки будет пасмурно, часто будет идти дождь. Ночью будет дуть восточный ветер, температура воздуха опустится до +8 градусов. Днем слабый ветер будет дуть с юга, температура воздуха не превысит +12 градусов.