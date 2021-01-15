В четверг в Латвии от Covid-19 привито 1688 человек
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В четверг в Латвии прививки от Covid-19 получили 1688 человек, а в целом вакцинировано 13 129 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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Министр здравоохранения Даниэль Павлютс в твиттере выразил удовлетворение результатами вакцинации, отметив, что прививки от Covid-19 получили почти 0,7% населения Латвии.

В четверг вакцинация проводилась в 34 медучреждениях. К вакцинации подключились медицинское общество ARS, Veselibas centru apvieniba, Стренчская психоневрологическая больница и медицинский центр "Можумс-1".

Латвия на данный момент получила 30 255 вакцин Comirnaty фармацевтической компании Pfizer и BioNTech и 1200 вакцин Moderna, которые предназначены для вакцинации 15 727 человек.

Таким образом, в настоящее время использовано 84,5% имеющихся вакцин.

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LETA

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LETA

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