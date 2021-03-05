В четверг в Латвии прививки от Covid-19 получило рекордное число людей
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

В четверг, 4 марта, в Латвии первую прививку от Covid-19 получили 5279 человек, а вторую - 110, то есть всего было вакцинировано 5389 человек, сообщает Национальная служба здравоохранения (НСЗ).

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Это рекордное количество людей, вакцинированных за один день. Пока что лучшие показатели вакцинации достигались в последнюю неделю февраля, когда в отдельные дни прививку получали более 4000 человек.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс говорил о "плане 7x2000" на этой неделе. Сейчас Латвия приближается к этим показателям: за первые четыре дня недели привито не менее 13 000 человек. Однако это далеко от первоначальных планов вакцинации - 50 000 и более человек в неделю, которые в настоящее время не могут быть реализованы из-за недостаточной доступности вакцин.

На сегодняшний день первую дозу вакцины против Covid-19 в Латвии получили 58 146 человек, обе дозы - 17 809 человек.

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LETA

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LETA

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Коронавирус Вакцинация Даниэл Павлютс Латвия
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