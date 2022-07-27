В четверг в Латвии пройдут кратковременные дожди

В четверг в Латвии будет в основном облачно, во многих местах пройдет кратковременный дождь, прогнозируют синоптики.

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Будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, днем, начиная с запада, он перейдет в северо-западный ветер.

Начиная с запада страны в большей части Латвии пройдут кратковременные дожди, местами возможны ливневые грозы.

Ночью температура воздуха опустится до +9..+14 градусов, на побережье будет до +16. Максимальная температура воздуха днем будет +18..+22 градусов.

В Риге в четверг ожидается переменная облачность, возможен кратковременный дождь.

Ночью будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, температура воздуха понизится до +11..+13 градусов. В течение дня ветер поменяется на северо-западный и воздух прогреется до +20 градусов.

