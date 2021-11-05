В четверг в Латвии выявлен 1821 новый случай Covid-19, умерли 43 человека

В четверг, 4 ноября, в Латвии выявлен 1821 новый случай заболевания Covid-19, умерли 43 инфицированных, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие в среду входили в возрастные группы: 40-49 лет (один человек), 50-59 лет (восемь человек), 60-69 лет (десять человек), 70-79 лет (13 человек), 80-89 лет (девять человек), 90-99 лет (два человека). Среди скончавшихся не были привиты или не завершили курс вакцинации 39 человек, а четверо были вакцинированы.

14-дневная кумулятивная заболеваемость Covid-19 в Латвии снизилась с 1722,1 до 1652,8 случая на 100 000 жителей.

Из всех выявленных вчера зараженных Covid-19 - 1272 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, а 549 были вакцинированы.

В четверг в Латвии проведено 25 814 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 7,1%.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 228 681человек, 3444 человек с этим заболеванием умер.

Количество пациентов с Covid-19 в больницах за прошедшие сутки уменьшилось с 1554 до 1539, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

За минувшие сутки госпитализированы 185 пациентов с Covid-19, выписаны 166.

В настоящее время в больницах находятся 1293 пациента со среднетяжелым течением заболевания, состояние 246 человек (15,98%) тяжелое.