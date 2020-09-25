В четверг в Латвии выявлен 31 новый случай Covid-19
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 2431 тест на Covid-19, выявлен 31 новый случай заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

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По информации эпидемиологов, источник заражения 20 пациентов известен, в том числе 17 человек являются работниками предприятия Kuldigas tekstils. Один заболевший вернулся из Германии, источник заражения в остальных случаях устанавливается.

С начала пандемии в Латвии сделано 306 652 теста на Covid-19, заболели 1625 человек. На сегодняшний день 1282 пациента выздоровели, 36 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся девять пациентов с новым коронавирусом, у всех заболевание средней тяжести.

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