В четверг в Латвии выявлено 1127 новых случаев Covid-19, умерли четыре пациента

В четверг, 30 сентября, в Латвии выявлено 1127 новых случаев Covid-19, получены сообщения о смерти четырех пациентов с коронавирусом, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умершие пациенты входили в возрастные группы: 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (два человека), 90-99 лет (один человек).

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 вырос с 486,5 до 517,8 случая на 100 000 жителей.

Среди тех, у кого за прошедшие сутки подтвержден Covid-19, - 876 непривитых или не завершивших курс вакцинации и 251 вакцинированный от коронавируса.

В четверг в Латвии сделано 25 460 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 4,4%.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 лабораторно был подтвержден у 159 418 человек, 2721 заразившихся коронавирусом скончались.