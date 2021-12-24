В четверг в Латвии выявлено 948 новых случаев Covid-19, умерли пять человек (ДОПОЛНЕНО)

За минувшие стуки в Латвии открыто 948 новых случаев Covid-19, от коронавируса умерли пять человек, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

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Все умершие были старше 60 лет и входили в возрастные группы: 60-69 лет (один человек), 70-79 лет (один человек), 80-89 лет (два человека), 90-99 лет (один человек).

Среди умерших — трое не были привиты от Covid-19 или не завершили процесс вакцинации, два человека были вакцинированы.

14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 населения за сутки вырос с 536,1 до 551,9 случая.

Из выявленных вчера зараженных Covid-19 — 455 не были вакцинированы или не прошли полный курс вакцинации, 493 человек были вакцинированы.

Вчера сделано 7874 теста на Covid-19, доля положительных результатов составила 12%.

За сутки были госпитализированы 48 человек с коронавирусом, выписаны 75 человек.

Общее число госпитализированных уменьшилось с 505 до 466 человек. Это наименьшее количество госпитализированных с 30 сентября этого года.

Среди госпитализированных 384 находятся в средне-тяжелом состоянии, а 82 — в тяжелом.

За последние две недели количество заболевших Covid-19 увеличилось до 10 448 человек, остальные считаются переболевшими.

С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден у 271 106 жителей Латвии. Скончались 4494 человека с коронавирусом.