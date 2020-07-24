В четверг в Латвии выявлено два новых случая Covid-19

За прошедшие сутки сделано 1510 тестов на Covid-19, выявлено два новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SKPC).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Эпидемиологи установил, что двое зараженных вернулись из-за границы.

За последние сутки госпитализирован один пациент с Covid-19. В настоящее время в больницах лечатся три человека с заболеванием средней тяжести.

Всего с начала пандемии в Латвии сделано 188 485 тестов, выявлено 1205 инфицированных. На данный момент выздоровели 1045 человек, умер 31.