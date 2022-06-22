В четверг в Латвию прибудет новый электропоезд (ВИДЕО)

23 июня в Латвию прибывает первый новый электропоезд, произведенный на предприятии Škoda Vagonka концерна Škoda Group. По информации Pasažieru vilciens, на этой неделе начата доставка первого поезда в страну.

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Электропоезд транспортируется частями, в четырех грузовых автомашинах. Первый грузовик вез из завода Пльзене ходовую часть, из производства в Остраве прибывают составные части крыши. В третьей и четвертой машинах — первые два из четырех вагонов. Перемещение из Чехии происходит через Польшу и Литву.

Ходовая часть поезда была доставлена ​​в Ригу 21 июня, элементы крыши — 22 июня. Вагоны, которые из-за своих больших габаритов передвигаются только ночью, чтобы как можно меньше мешать движению, прибудут в столицу Латвии ранним утром 23 июня.

Еще два вагона поезда прибудут в Латвию в последнюю неделю июня.

"Роль железнодорожных пассажирских перевозок значима на маршрутах по всей Латвии, но особенно в Рижской агломерации, где мы сможем улучшить услугу общественного транспорта благодаря новым электропоездам. Поэтому это действительно очень хорошо, что эти поезда наконец-то отправляются в Латвию и очень скоро, уже в новом году, их можно будет испытать и использовать в пассажирских перевозках", — сказал министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные").

Он подчеркнул, что долгожданные новые электропоезда укрепят железную дорогу как системы общественного транспорта.

Председатель правления Pasažieru vilciens Янис Григулис отметил, что до того момента, как новый поезд примет новых пассажиров, пройдет время. Команде специалистов еще предстоит собрать поезд и в течение нескольких месяцев тестировать железнодорожную инфраструктуру.

Мартиньш Беднарзс, председатель правления Škoda Vagonka, отметил, что компании пришлось изменить свои первоначальные планы по перемещению поездов, однако все поезда и необходимые детали будут доставлены в Латвию исключительно автомобильным транспортом.

"Мы также сотрудничаем с партнером из Латвии, который поможет с окончательной сборкой поездов. Мы поставим поезд на ширококолейную тележку, установим электрооборудование на крышу и выполним все необходимые работы для начала испытаний поезда. По такой же схеме будут доставлены и другие поезда. Испытания электропоезда на латвийской железнодорожной инфраструктуре планируется начать в августе", — сказал Беднарзс.

В июле 2019 года компания Pasažieru vilciens подписала с Škoda Vagonka договор о покупке 23 новых электропоездов. Договор предусматривает, что первые поезда начнут курсировать в 2022 году, а все поезда планируется доставить в Латвию до конца 2023 года.

Длина одного электропоезда — 109 метров. В каждом составе будут сидячие места для 436 пассажиров. Посадка и высадка пассажиров будет производиться на одном уровне с платформами, то есть, не придется, подниматься по высоким ступеням, что всегда было неудобно для пожилых людей и маленьких детей.

В новых электричках установлен климат-контроль, эргономические сидения, современное оборудование — система видео и аудио-информирования, мощное подключение WiFi. Уровень шума в салоне будет низкий, поезда смогут разгоняться до 160 километров в час. Максимальную скорость они будут развивать на тех участках, на которых это позволит делать в будущем железнодорожная инфраструктура.

После приобретения новых электропоездов Pasažieru vilciens сможет ввести интервальные графики на всех маршрутах. Это означает, что поезда будут курсировать каждые 15-20 минут утром и вечером в будние дни, которые традиционно являются наиболее загруженными. Планируется, что новые поезда будут курсировать в направлении Айзкраукле, Тукумса, Скулте и Елгавы.

Общая стоимость договора о поставке 23 электропоездов составляет 257,889 млн евро. Планируется привлечь софинансирование Фонда Когезии ЕС в объеме 114,2 млн евро.