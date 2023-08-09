В четверг во многих местах Латвии вновь ожидаются кратковременные дожди
Foto: LETA

В четверг, 10 августа, погода в Латвии существенно не изменится, во многих местах пройдут кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

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Ночью дожди будут идти лишь местами, утром в восточные области Латвии с юга придет более обширная зона осадков. Будет дуть слабый южный, юго-восточный ветер. Температура воздуха понизится до +8…+13 градусов.

В течение дня осадки ожидаются в основном в восточных районах страны и западной части Курземе. Местами возможны сильные дожди и грозы. При слабом или умеренном южном ветре температура воздуха повысится до +17…+22 градусов.

В Риге, скорее всего, в четверг обойдется без дождя, небо будет частично затянуто облаками. Ветер — южный от слабого до умеренного. Температура воздуха составит +12 градусов ночью и +21 градус днем.

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