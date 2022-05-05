В четверг воздух прогреется до 16 градусов
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

В четверг, 5 мая, днем температура воздуха в Латвии повысится до +11…+16 градусов, прогнозируют синоптики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Среди облаков будет проглядывать солнце. Местами пройдет небольшой дождь — во второй половине дня в Курземе, а вечером в Земгале и Видземе.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.

В Риге облачность временами будет рассеиваться, вечером может выпасть незначительное количество осадков. Ожидается умеренный южный ветер, температура воздуха достигнет +15 градусов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Влияние изменения климата на развитие отраслей в Латвии: кого затронет больше всего?
Будь #смарт-магазином — безопасные способы оплаты для интернет-магазина
Будь #смарт-магазином — путь к порядку в каждом интернет-магазине
Tecт: можете ли вы назвать себя #смарт-покупателем?
Устойчивость бизнеса — "зубная боль" или возможность?
Дом для дня сегодняшнего и будущего: как жить ответственно
За кулисами Wolt: кто заботится о качестве сервиса
Голосуй за самое лучшее поздравление ко Дню матери