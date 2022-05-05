В четверг воздух прогреется до 16 градусов

В четверг, 5 мая, днем температура воздуха в Латвии повысится до +11…+16 градусов, прогнозируют синоптики.

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Среди облаков будет проглядывать солнце. Местами пройдет небольшой дождь — во второй половине дня в Курземе, а вечером в Земгале и Видземе.

Будет дуть южный ветер от слабого до умеренного.

В Риге облачность временами будет рассеиваться, вечером может выпасть незначительное количество осадков. Ожидается умеренный южный ветер, температура воздуха достигнет +15 градусов.