В четверг воздух в Латвии прогреется до +15 градусов
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В четверг в Латвии температура воздуха составит от +7 градусов местами на побережье до +15 градусов на юге Латгале и Земгале, прогнозируют синоптики.

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Четверг будет самым теплым днем недели. Небо будет преимущественно облачным, во многих регионах пройдут дожди, солнце выглянет местами на юго-востоке.

В Риге в течение дня усилится облачность, во второй половине дня ожидается дождь, температура воздуха повысится до +13 градусов.

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