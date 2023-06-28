В четверг воздух в Латвии прогреется до +27 градусов

В четверг, 29 июня, температура воздуха в Латвии поднимется до +24…+27 градусов, но на большей части побережья не превысит +21…+23 градусов, прогнозируют синоптики.

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Будет дуть северо-западный ветер от слабого до умеренного, во время грозы местами ожидаются сильные порывы.

Больше дождей пройдет во второй половине дня и вечером в восточной части страны. В целом в Латвии будет достаточно солнечная погода.

Минимальная температура воздуха в ночь на четверг составит +11…+15 градусов, на побережье до +18 градусов. В некоторых местах — в основном в Курземе — ночью сформируется туман.

В Риге завтра ожидается сухая и солнечная погода. Ночью будет дуть слабый ветер, температура воздуха опустится до +16…+18 градусов. Днем прогнозируется умеренный северный, северо-западный ветер, температура воздуха повысится до +22…+24 градусов.