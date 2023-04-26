В четверг все школы и детсады работают, но через время забастовка может продолжиться

В среду завершается трехдневная забастовка учителей, организованная Латвийским профсоюзом работников образования и науки (LIZDA). В четверг дети пойдут в школу в штатном режиме. В то же время глава LIZDA Инга Ванага отметила, что своим сегодняшним решением о выделении дополнительных средств правительство не полностью выполнило требования учителей. Не исключено, что забастовка может продолжиться.

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По данным LIZDA, в забастовке планировали принять участие 20 000 работников образования, но не все из них собирались бастовать все три дня, поэтому не во всех учебных заведениях прекратились занятия.

Во время забастовки LIZDA и правительство вели переговоры. Еще в понедельник у профсоюза и Министерства образования были разные мнения о том, выполнило ли правительство требования педагогов. Министерство настаивало, что требования выполнены: выделено финансирование на увеличение минимальной ставки. Профсоюз говорил, что этого недостаточно: повышение зарплат необходимо всем педагогам, не только тем, кто работал за минимальную ставку. LIZDA угрожала продлить забастовку, если правительство не исполнит все требования.

Во вторник вечером стороны договорились о том, что на выполнение требований бастующих педагогов правительство выделит еще 4,168 миллиона евро, о чем сообщила министр образования Анда Чакша. Эта сумма добавится к 9 039 833 евро, которые были утверждены 21 апреля. Финансирование пойдет на увеличение зарплат тем педагогам, которые работают за ставку меньше минимальной. Будет пересмотрен и источник финансирования для зарплат преподавателей вузов. Откуда будут взяты дополнительные средства, пока не сообщается.

Глава LIZDA Инга Ванага сообщила агентству LETA, что новое предложение Министерства образования подразумевает выполнение требований забастовки, поэтому после более детального анализа этого предложения педагоги, вероятно, прервут забастовку и не будут требовать отставки премьер-министра Кришьяниса Кариньша (при этом инициатива профсоюза об отставке правительства уже собрала более 10 тысяч голосов).

В то же время Ванага в передаче Spried ar Delfi отметила, что нет уверенности в том, что этих денег хватит для того, чтобы сбалансировать нагрузку педагогов. Документы с предложением министерства получены только утром в среду, и профсоюз их еще изучает. Поэтому Ванага не исключает и продолжения забастовки. Однако на вопрос о том, может ли забастовка продолжиться уже в четверг, она ответила, что следует быть корректными по отношению ко всем вовлеченным сторонам. Школьники, родители и работники отрасли должны знать время забастовки заранее и имеют право рассчитывать на то, что сейчас учебный процесс продолжится, пока не будут приняты новые решения.

Как было обещано, в 16:00 в среду на брифинге для прессы руководство Латвийского профсоюза работников образования и науки сообщило о результатах переговоров с правительством. Своим сегодняшним решением о выделении дополнительных средств правительство не полностью выполнило требования, которые были заявлены во время забастовки, сообщила глава LIZDA Инга Ванага после заседания правительства.

По ее словам, совет LIZDA соберется на еще одну чрезвычайную встречу, чтобы принять решение о дальнейших действиях. Заседание может состояться в ближайшие дни, Ванага не исключает, что забастовка может продолжиться.

Глава LIZDA предложила вопрос о сбалансировании нагрузки учителей продолжать рассматривать на заседании правительства через неделю. У МОН имеются все данные для проведения необходимых расчетов.

LIZDA также отметила, что согласно предложенным МОН расчетам об увеличении оплаты труда педагогов, не предусматривают повышения зарплаты в шести самоуправлениях - Аугшдаугаве, Кулдиге, Ливаны, Резекне, Резекнеском каре и Прейли. Впрочем, Ванага допустила, что это может быть неточность в расчетах профсоюза, поэтому этот вопрос необходимо уточнить.