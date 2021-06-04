В четверг выявлено 259 новых случаев Covid-19, 10 человек скончались

За минувшие сутки было проведено 10 744 тестов на коронавирус, результаты 259 из них оказались положительными. Получена информация о 10 скончавшихся с этих диагнозом.

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Один из умерших принадлежал к возрастной группе от 40 до 49 лет, еще один — к группе от 50 до 59 лет, двое к группе от 60 до 69 лет, еще двое к группе от 70 до 79 дет, трое к группе от 80 до 89 лет и один к группе 90-99 лет.

Доля положительных результатов составила 2,4%. Кумулятивная заболеваемость снизилась до 219,2 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии заболел 134 421 человек.