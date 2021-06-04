В четверг выявлено 259 новых случаев Covid-19, 10 человек скончались
Foto: Shutterstock

За минувшие сутки было проведено 10 744 тестов на коронавирус, результаты 259 из них оказались положительными. Получена информация о 10 скончавшихся с этих диагнозом.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Один из умерших принадлежал к возрастной группе от 40 до 49 лет, еще один — к группе от 50 до 59 лет, двое к группе от 60 до 69 лет, еще двое к группе от 70 до 79 дет, трое к группе от 80 до 89 лет и один к группе 90-99 лет.

Доля положительных результатов составила 2,4%. Кумулятивная заболеваемость снизилась до 219,2 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии заболел 134 421 человек.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

7

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!