В четверг выявлено 354 новых случая Covid-19, четыре человека скончались

За минувшие сутки проведено 26 960 тестов на коронавирус, результаты 354 оказались положительными. Получена информация о четырех умерших.

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Из новых заболевших 282 были непривитыми, 72 — привитыми. Двое умерших принадлежали к возрастной группе от 70 до 79 лет, двое — от 80 до 89 лет.

Доля положительных результатов составила 1,3%. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость составляет 159,3 случая на 100 000 жителей.

Всего с начала пандемии в Латвии заболело 143 800 человек. Умерло 2584 человека. За последние две недели заболело 3016 человек, следовательно, 138 200 человек считаются переболевшими.

За сутки госпитализировано 19 человек с коронавирусом, выписано 11, количество пациентов в стационарах выросло со 164 до 170 (выписанными и госпитализированными могут считаться в том числе переведенные в другую больницу пациенты).

27 госпитализированных, то есть 16,9% от общего количества, находятся в тяжелом состоянии, 143 — в среднетяжелом.

Всего из стационаров выписано 14 606 человек с коронавирусом.