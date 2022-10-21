В четверг выявлено 625 новых случаев Covid-19, умерли два человека

За минувшие сутки проведено 3202 анализа на коронавирусную инфекцию, результаты 625 оказались положительными. Получена информации о двух скончавшихся.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Один умерший принадлежал к возрастной группе 50-59 лет, один — 80-89 лет.

Процент положительных результатов теста — 19,5%, кумулятивная заболеваемость за две недели — 553,3 случая на 100 000 жителей.

С начала пандемии в Латвии заболели 947 539 человек.