В четверг выявлено 625 новых случаев Covid-19, умерли два человека

За минувшие сутки проведено 3202 анализа на коронавирусную инфекцию, результаты 625 оказались положительными. Получена информации о двух скончавшихся.
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Один умерший принадлежал к возрастной группе 50-59 лет, один — 80-89 лет.
Процент положительных результатов теста — 19,5%, кумулятивная заболеваемость за две недели — 553,3 случая на 100 000 жителей.
С начала пандемии в Латвии заболели 947 539 человек.
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