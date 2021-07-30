В четверг выявлено 82 новых случая Covid-19, заболеваемость растёт
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За минувшие сутки проведено 7308 тестов на коронавирус, результаты 82 из них оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

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Получена информация о еще двух умерших с этим диагнозом. Один из них был в возрасте от 80 до 89 лет, один — от 90 до 99 лет.

Доля положительных тестов составляет 1,1%. Двухнедельная кумулятивная заболеваемость выросла до 37,6 случая на 100 000 жителей. Накануне заболеваемость составляла 35,7, еще день назад — 34,1.

Всего с начала пандемии в Латвии заболело 138 799 человек, 2556 человек с этим диагнозом скончались. В течение последних двух недель коронавирусом заболело 712 человек, остальные считаются выздоровевшими.

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