В четверг выявлены 637 новых случаев Covid-19, два человека умерли
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

За прошедшие сутки были проведены 7193 анализов на Covid-19 и 637 результатов оказались положительными, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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В четверг от Covid-19 скончались два человека - один в возрасте от 70 до 75 лет, другой в возрасте от 80 до 85 лет.

Доля положительных результатов составила 8,9%. Всего в Латвии коронавирусом заразились 15 808 человек и 1719 выздоровели.

По данным Национальной службы здравоохранения, 26 ноября в стационары поступили 63 больных Covid-19. Всего в больницах лечатся 496 пациентов коронавируса, из них 36 в тяжелом состоянии. Выписаны 46 пациентов.

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