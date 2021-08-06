В четверг выявлены 80 новых случаев Covid-19, скончался один человек

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 80 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончался один человек в возрасте от 80 до 89 лет.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Всего в четверг проведены 7385 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 1,1%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 47,6 случаев на 100 000 жителей.

С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 139 284 человек.

В больницы поступили шесть пациентов Covid-19. Всего в стационарах лечится 51 пациент, из них семеро в тяжелом состоянии.