В четверг выявлены 808 новых случаев Covid-19, скончались 15 человек

За прошедшие сутки выявлены 808 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Скончались 15 человек.

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Трое умерших были в возрасте от 50 до 65 лет, двое - от 65 до 75 лет, семеро в возрастной группе 75 - 85 лет, а трое в возрастной группе 90 - 95 лет.

Всего за сутки проведены 12 104 анализов на Covid-19. Доля положительных результатов составила 6,7%.

Двухнедельный показатель заболеваемости составляет 554,9 случаев на 100 000 жителей. Всего с начала эпидемии в Латвии Covid-19 заразились 75 509 человек.

По данным Национальной службы здравоохранения, в четверг в больницы поступил 91 пациент Covid-19, в том числе пятеро были перевезены. Всего в стационарах лечатся 935 пациентов, из них 91 в тяжелом состоянии.